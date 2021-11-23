台灣先前因新冠肺炎疫苗不足，屢傳有人以特權違規施打疫苗事件，「卡神」楊蕙如今年6月在臉書公開指名連勝文「邊罵AZ邊偷打」，事後遭連勝文辦公室提告妨害名譽。但連勝文日前具狀台北地檢署撤回告訴，但強調「未拋棄其他權利」。北檢23日將楊蕙如不起訴。

楊蕙如另被北檢起訴她指揮網軍在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處，台北地院認定楊女是業主，犯後沒有悔意，日前依侮辱公署罪判刑6月，可易科罰金。

楊蕙如今年6月26日下午在臉書發文，要大家趕緊去施打疫苗，不要再挑三揀四，更痛斥部分人士，嘴上說要進中國疫苗，結果自己還是偷偷打AZ，「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀、連勝文、丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計。」事後連勝文具狀提告楊女妨害名譽罪。

今年7月，楊蕙如又在臉書發文，「我被連勝文辦公室告了欸！想不到2014台北市長選舉的兩個得票數最多的候選人都這麼恨我，我真的為自己感到驕傲！」

北檢偵辦期間，檢察官勸諭雙方和解，連勝文日前具狀表示撤回刑事告訴，但狀紙卻強調「只有撤告，未拋棄其他權利」。據了解，顯示連勝文日後有可能改採民事訴訟途逕回覆名譽。