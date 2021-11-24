黃美珍3年前赴美工作時突發靈感，寫出新歌〈無所不在〉，但她一直沒有發表，直到今年疫情期間，她心想：「如果有個Rap，是不是更完整？」她即刻開始著手，「在短短的三天時間，寫完32小節的Rap，所以我就哭著把它寫完！」她形容第一次創作饒舌，不如想像中的容易，幾經痛苦掙扎，終於完成了Rap詞，讓製作人陳威全驚呼，「好完美！女神，你做到啦！」黃美珍則笑稱：「寫Rap比生小孩還難！」

星光二班黃美珍從團體出道不斷蛻變，最新單曲〈無所不在〉則是她首支詞曲創作，歌曲探尋人生的追求，發散溫暖的正能量，被問到愛女小星聽過這首歌了嗎？黃美珍欣慰說：「小星聽到這首歌會逢人到處說『媽媽、媽媽～』，好像很為我驕傲一樣，一直幫我宣傳！」又笑說：「這就是母子連心吧！」

三級警戒時，黃美珍的工作不是延後就是取消，她陪著家人長待家中，「蠻擔心孩子的健康的，所以我們盡量都不出門！除非必要才出門購物，而且回來都嚴格消毒！」她老公張瑞哲由美國帶回臭氧機，讓她消毒周遭使用。黃美珍也藉此多陪陪一雙兒女，女兒將滿兩歲，她說小星發展很快，目前已經會認26個英文字母，而且非常喜愛毛小孩，「她大狗、小狗完全都不怕，會主動接近去抱狗狗，還Kiss它們，反而有害羞的狗狗會被他嚇到！」