台北市建管處前科長涉圖利20萬交保，市長柯文哲2日表示，很多事情要等調查結果，他比較關心的是圖利與服務要怎麼區分，動不動就扣個圖利大帽子，公務員變成不太敢做事，關心和關切、服務和圖利怎麼分，把規則講清楚，建立一個讓公務員安心執法的環境。

建管處前使用管理科長陳建銘，遭檢舉去年間接受某議員關說，放水撤銷6萬元罰單，涉嫌圖利。

柯文哲今表示，還是要等調查結果，他較關心的是到底圖利和服務要怎麼區分，這還是很大問題，長期以來公務員都不太敢做事，動不動就扣個圖利大帽子，包括員警執勤，動不動就扣個傷害罪，警察變成袖手旁觀、公務員能拖就拖，這不是好的文化。

他指出，出問題就把整個來龍去脈檢視一遍，有沒有把錢放到自己口袋、過程怎樣，如果有些規定不清楚的地方，就把規則寫清楚一點，關心跟關切、服務跟圖利怎麼分，還是把規則講清楚，建立一個讓公務員安心執法環境。