台北市議員戴錫欽指出，雙北市府在審理危險老舊建物的都更案，心態兩樣情，新北市受理核准率高達91％，但台北市卻因增訂「主觀且人治」法令，導致駁回率高達80％，砲轟市長柯文哲宣稱大力推動都更根本「玩假的」。

戴錫欽說，2019年都更條例修法，有條件降低「危老都更戶的同意門檻比例」，即所有權人可依「都更條例第10條」向市府申請以優先畫定、迅行畫定更新地區的方式，降低同意戶門檻比例。

戴錫欽指出，新北市府在受理此類件案時積極任事，迄今共受理11件，核准10件，核准率達91％；但北市受理5件，只核准1件，導致駁回率高達80％。

戴錫欽質疑，雙北相差甚大的原因，為「台北市政府受理土地及合法建築物所有權人提議畫定更新地區實施辦法」第七條中，要求都更應視整體都市發展、原社會經濟關係、整體景觀等，導致申請案被都更處以不同的理由駁回，或用道德勸說方式讓申請人撤案，「台北又輸了」，也令人質疑，柯市府成天說大力推動都更，根本是玩假的。

戴錫欽表示，城中城大火事件後，北市府僅列處「14處高風險大樓」進行如作秀般的演訓，對於真正治本的危老都更重建依然牛步，14處高風險大樓中，僅有萬象大樓、信維大樓、芝麻大廈有優先畫定，其餘11處則仍無作為。

戴錫欽認為，北市的危老重建案核准率已是六都倒數第二名，更應該在法規訂定及審理態度上採取更主動、積極作為，要求北市府重新檢討北市畫訂實施辦法第七條的必要性，並針對列管的搶救困難高風險大樓進行「優先畫定、迅行劃定」的主動評估。

對此，柯文哲坦言，的確有質疑阻擋都更疑慮，將檢討改善；北市都發局長黃一平表示，近期已著手檢討自畫都更，盼讓都市更新更有彈性。