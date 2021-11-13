新北市金山、萬里區年度宗教慶典「半嶺訪源」百二步嶺古道行腳活動，今（13）日一早即聚集上百名信眾，從金山聖德宮步行到大鵬天護宮迎回開基錫爐，新北市長侯友宜下午特別至聖德宮參拜，祈求國泰民安，並恭祝水官大帝聖誕千秋。

金山聖德宮今舉辦「半嶺訪源」百二步嶺古道行腳活動。（新北市民政局提供）

聖德宮創廟254年，是金山地區歷史悠久的三官大帝廟，也是在地信仰中心之一，原稱三界公廟，連當地地名、路名都以廟為名。廟方連續4年舉辦三官大帝半嶺訪源的行腳活動，讓後代子孫能飲水思源，更清楚知道三界公的由來，同時深化地方特色，凝聚在地情感。

金山聖德宮今舉辦「半嶺訪源」百二步嶺古道行腳活動。（新北市民政局提供）

侯友宜表示，每年活動除了許多在地青年加入行腳隊伍，踏上尋根之路外，更有許多外地遊客慕名而來，特別的是活動跟隨時代潮流，讓男女信眾皆可輪揹神尊竹轎行腳，因此女性報名非常踴躍，也讓活動多了一股溫柔的力量，相當不容易，值得敬佩。

聖德宮主委嚴璧山表示，2百多年前先民帶著「天官大帝」來台時，起先在金山半嶺搭草棚祭祀，後移至三界壇蓋廟，名為聖德宮。聖德宮分祀時，擲爻決定讓天官大帝金身留在聖德宮，金爐則分祀到萬里大鵬天護宮。4年前為讓年輕一輩記得祖先來台的遷徙過程，遂於農曆10月15日水官大帝聖誕前一周，舉辦「半嶺訪源」行腳，極具歷史意義。

民政局長柯慶忠表示，聖德宮與大鵬天護宮都是金山與萬里地區香火鼎盛的寺廟，平日對地方弱勢團體伸出援手，為善不落人後。