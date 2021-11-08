台北市2019年起推動16商圈周邊機車格收費，已累計2萬多格位。但北市議員汪志冰質疑，該政策不是讓大家多坐公車、搭捷運，反而逼著民眾到巷子違停，2017年至2018年有4萬9千件，2019年到2020年則有5萬8千件，增加8千多件，罰金增加500多萬。對此，停管處回應，會針對周邊鄰里檢討，畫紅黃線或畫格位收費。

台北市長柯文哲8日赴議會進行市政總質詢，汪志冰指出，北市於2019年推動16商圈周邊機車格收費，有2萬多格位數，2019年營收14.4億 、2020年則是17.6億，收入沒有因為疫情影響，反而還更多，進帳不少。柯文哲認為，因為大家不坐公共運輸，自己開車，這個收費是對的。

汪志冰接著質疑，推政策在商圈周邊收錢，不是讓大家坐公車、搭捷運，反而逼著大家到巷子裡面違停，這才是重點。

針對周邊巷弄違停案件數，王志冰說，2017年至2018年有4萬9千件，2019到2020年則有5萬8千件，增加8千多件，罰金增加500多萬，增加17％，果然也驗證，有很多機車族騎到小巷子躲在那裡，「倒霉就被開罰，不倒霉就賺到一天」，影響當地周邊里生活品質環境、交通安全 。

對此，停管處長李昆振表示，收費之後有車子跑到巷子，也同時執行鄰里交通改善檢討，有一些屬於可以畫停車格，或不應該停車地方，都有檢討。

李昆振說，確實有一些車子跑進去，而當地人要停到哪裡去？12公尺以下道路納入收費，也是一種解決方法，違規停車嚴重處可去畫紅黃線，有的里乾脆就畫格位收費。