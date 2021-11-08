明年過年中央祭出「10＋4」邊境防疫政策，台北市長柯文哲8日炮轟，入境台灣即使打過2劑WHO認證的疫苗，不分青紅皂白都要到防疫旅館隔離，根本不合理，「10＋4」在執行上很困難、會搞死人，「哪個白癡想出來的？」

過年前預計有大批民眾從國外返台，中央制定「10＋4」邊境防疫，也就是10天在防疫旅館隔離、4天在家檢疫，柯文哲指出，台灣不是世界上最先進國家，還是有其他先進國家可以參考，特別是美國、日本、新加坡，看看其他國家思考台灣怎麼調整。

柯文哲表示，11月8日起入境美國，打過2劑WHO認證疫苗就免隔離，但台灣是不分青紅皂白進來，要是沒打過疫苗，必須在旅館隔離14天並做3次PCR篩檢，但打過2劑疫苗的民眾也必須比照，根本不合理。

他說，打過2劑WHO認證疫苗，入境時除了PCR篩檢再加做抗體檢測，若有抗體、PCR呈現負值又打過2劑疫苗，就科學家角度，這些人不必隔離14天。

柯文哲透露，很多外館人員向他抗議，每次入境都要關14天受不了，邊境管制仍是需要，但疫苗應該是以最快速度讓想打的人都打完，打完後要使用疫苗健康護照，他不贊成用小黃卡，八大行業工作人員要打過2劑疫苗才可以上班，但小黃卡容易放在口袋忘了拿出來，不小心洗衣服就爛掉了，一定要數位化，很多場所要求工作人員要打過2劑疫苗，小黃卡不好保管，必須用手機，他主張把所有需要用台北通整合。

他還說，像這次熊好券，不管北市文化局、體育局、產業局都集中在台北通運作，中央每個部會優惠都要下載1個APP，政策要有遠見，台灣防疫應該跟世界潮流一樣，當然可以更嚴一點，現在離過年還有2個半月，北市打2劑的民眾已有44％，若依每周固定打28萬劑，2個半月內台灣應該可以超過7成達到群體免疫。

柯文哲提及，配對來打疫苗使用的是中央平台，但不知道是哪出問題，就是不會超過6成，量能全都浪費掉，可能要改成隨到隨打。

柯文哲強調，政治核心是執行力，流程圖是要可執行，住滿10天回家關4天，結束前要做PCR，回家了市府要派防疫計程車載民眾到醫院，做完PCR再送回家中、通知檢測結果，民眾會乾脆住滿防疫旅館14天，北市過年1天住防疫旅館約1000人，萬一住在新北市或桃園，還要派計程車接送去醫院，「10＋4」是整死人，執行上很困難會搞死人，回家還要檢查家人是否打2劑疫苗，市府那有可能再派人去檢查，上次北市觀傳局來報告，被他K一頓問說：「哪個白癡想出來嗎？」