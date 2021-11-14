民進黨全代會今天(14日)通過「2022年直轄市與縣市長提名特別條例」，六都市長由黨主席依徵召辦法提名。其中頗受關注的2022年台北市長選舉，國民黨以立委蔣萬安呼聲最高；民眾黨因台北市長柯文哲已經兩任不能再選，北市副市長黃珊珊已表態要參選，資深媒體人黃暐瀚分析指出，2022台北市長選戰「三腳督」，若黃珊珊拿到15%的票，蔣萬安就危險了，甚或黃珊珊拿到18%的票，蔣萬安恐怕會落選。

黃暐瀚14日在政論節目《新聞大白話》表示，2018年的台北市長選舉「三腳督」，跟2022年的「三腳督」完全不同，剛好顛倒過來，上次是連任的柯文哲對上民進黨的姚文智，姚文智只拿17%，2022年黃珊珊則換成姚文智的位置，2022黃珊珊可能拿18%或是15%、甚或20%。黃珊珊並不是柯文哲，要拿到40%很難，柯文哲則曾拿過41%。不過，即使蔣萬安參選可能拿到40%上下的票，但只要被黃珊珊多拿一點 蔣萬安就會輸掉了。

黃暐瀚舉例表示，2002年台北市長選戰，民進黨的李應元對上國民黨的馬英九，李應元當時知道是明敗的局，但還是去選了，後來拿到35%，台北市除非是民進黨以外的候選人，是可以吸到民進黨票的，國民黨的候選人沒辦法，比如馬英九再強也拿不到民進黨的票。因此2022年民進黨的北市長參選人可能會拿到30%，強一點會拿到35%，更強的拿到40%，黃珊珊就卡在那邊，連藍白合也沒有辦法。

黃暐瀚接著指出，2022年是民眾黨第一次參選縣市長，最強的是台北市，民眾黨一定會推候選人，就是黃珊珊，即使黃珊珊最後沒有當選，但她只要拿到15%的票，蔣萬安就危險了，甚或拿到18%，蔣萬安就一定會落選。黃暐瀚示警，看來蔣萬安2022年若出戰北市，情勢會比想像中嚴峻，不是穩贏的，蔣萬安這個局看起來不好選。