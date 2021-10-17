方先生第一時間報警，稱當時大雨像是用「倒」的。（民眾提供）

新北市雙溪區虎豹潭昨（16）日下午發生2名大人、4位小孩遭大水沖走，迄目前仍搜尋未果，事發後第一時間報案的在地人方先生說，外甥跑來說「有小朋友被水沖走了！」，所以他趕緊報案，並立刻帶上繩索到現場救人，但已經來不及，人都不見了。

方先生說，下午3點先是開始才起小雨，當時他在附近工作，有看到一行人走去虎豹潭，但快4點時，突然天空一黑下起大雨，就像用「倒」的，整整下了快1個小時，所以溪水馬上就暴漲。外地人不熟悉這邊的地形和氣候，很容易誤判，溪水瞬間沖到，大人都來不及跑，更何況小孩子。

方說，後來他到派出所去了解狀況，看到小朋友在哭，很冷在發抖，所以他趕快回家把女兒小時候的衣服、外套拿來給他們換。

瑞芳警分局平派出所警員表示，下午近5時，突然一群大人、小孩湧進派出所，小孩嚎啕大哭，大人也是滿臉驚恐，場面一度相當混亂，同仁趕緊安撫大家情緒並詢問情況。

據脫險的民眾表示，他們共7個家庭參加是「大方自然體驗課程」，今天行程路線是經過「蘇子壩」，往虎豹潭古道前往太平21號，途中突然開始下雨，而且雨勢愈來愈大，帶隊的蘇老師帶大家折返，在步行渡河時，溪水暴漲，有人走到一半就被大水沖走。

昨晚平安的民眾已由雙溪區公所安排巴士送到停車場後自行返家，親人失蹤的家屬則安排暫住附近會館休息，帶隊的蘇老師則堅持留下等候搜救消息。