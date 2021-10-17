新北市完成全運會網球女團8連冠。（全運會提供）

新北市網球隊在2021年全國運動會「捍衛主場」，強勢挺進男團與女團金牌戰，17日上午金牌戰結束，女團新北市收下全運會8連冠，男團則不敵台北市，收下銀牌，由台北市男網隊強勢收下全運男團11連霸。

全運網球男團金牌戰上演「雙北對決」，地主新北市迎戰台北市，第1點單打由新北市李冠毅對上台北市吳東霖，第1盤雙方激戰到搶七，第2盤李冠毅因傷棄賽，由吳東霖以7比6、2比1位台北市先馳得點；進入第2點雙打，台北市楊宗樺／許育修手感發燙，6比0、6比3擊退白傑明／歐傑文，為台北市再下一城，順利以直落二收下本屆全運男團金牌。

台北市教練李秀明表示，選手都朝著職業網壇努力，自我要求高，表現也都在水準之上，期望未來繼續努力前進。

全運會網球女團金牌戰第１點單打，新北市李亞軒對上高雄市蔡侑岑，李亞軒雖開局發球手感不佳，但攻擊威力不減，6比2、6比0直落兩盤收下第1點勝利；第2點雙打新北市由詹謹瑋／徐竫雯，與高雄市王兆宜／李冠儀激戰，最終還是「詹徐配」技高一籌6比4、6比4勝出，新北市連拿兩點，達成全運女團8連冠目標。