高雄市政府青年局志工團與左營區美國學校師生共40位，今（23）日前往美濃社區，進行在地伙房整修工作，希望透過志願服務協助返鄉創就業青年，為高雄偏遠地區注入創新服務能量。（高市青年局提供）

青年志工為伙房佈置客家藍染。（高市青年局提供）

青年志工為伙房重新粉刷油漆。（高市青年局提供）

高雄市政府青年局志工團與左營區美國學校師生共40位，今（23）日前往美濃社區，進行在地伙房整修工作，希望透過志願服務協助返鄉創就業青年，為高雄偏遠地區注入創新服務能量；同時青年志工也強化職涯發展潛力，提升公共議題關懷及參與能力。

高市青年局副局長顏己喨今天率領志工與高雄美國學校師生，一起修繕美濃傳統老舊的徐生明棒球教練家族伙房。顏己喨致詞表示，青年局主要業務就是促進青年創就業，這次活動，鼓勵來自不同語系的國際青年志工，同心協力投入公益活動，促進社區青創空間修整，也搭建起市區與偏鄉青年交流對話的橋樑，讓愛不分城鄉，無國界傳遞延續。

來自香港的國際組志工林芷琪表示，參與這次志願服務活動，讓我了解美濃客家文化，也奉獻一己之力協助社區發展，真的很有意思！」

左營美國學校11年級生的鍾承玹 Sean Chung，「我的家鄉就在美濃，有機會在高雄美濃社區與大家一起彩繪牆壁，幫助在地青年打造美麗的交流空間，這次服務真的有趣又有意義！」

徐氏家族伙房成員之一徐俊凱表示，很高興青年局志工團27位志工，以及13位美國學校師生一起幫忙翻修伙房，環境整理、粉刷油漆、木層架製作、空間佈置等，我們將免費提供空間給需要的創業青年，懷著感恩的心讓社區發展更美好！」

此外，青年局也指出，志工團從8月開始，即與六龜青創業者、青年農夫、合作推動「六龜社區國際化加值服務」，善用團員多國語言優勢為地方社區進行國際化發展，把六龜新開部落在地的山茶文史及觀光文宣品翻譯為英文，亦拍攝不同語言的茶儀服務示範影片，包括中文、英文、印尼、越南、日文、韓文、土耳其、廣東話、印度（馬拉雅拉姆語及泰米爾語）等10版本，透過青年局YouTube、FB、IG等網路平台對外露出，讓世界領略高雄農村觀光和台灣山茶文化之美。