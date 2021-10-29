桃園市消防局第二大隊興國義消分隊，29日前往黃烈火基金會捐贈愛心善款，以實際行動回饋社會，這筆愛心善款是由同仁主動集資而來的善款，希望能在漸冷的天氣裡，注入一股暖流，讓弱勢兒童得到更好的照顧。

5萬的捐款，是分隊20多人平時500元、1000元涓滴成流而來，義消分隊長陳國明說，平時同仁有餘裕就會將錢存在募集箱，而這些積聚的愛心和熱情才真的令人感動。黃烈火基金會是一個以照顧弱勢兒童的團體，服務對象多達31所學校，針對1至6年級的偏鄉學童，供弱勢兒童定期課後陪讀，為學童打造「放學後的家」，讓孩童能穩定求學。藉由每年不間斷的捐款，興國義消同仁決定貢獻棉薄之力，讓愛心能夠發揮最大的效用。

陳國明表示，弱勢兒童亟需社會協助及關懷，即使小筆捐款也能累積大大的幫助，未來仍會持續凝聚眾人的力量一起做公益、一起滾動愛，讓孩童和兒少能在安全快樂的環境中持續成長茁壯，讓這些孩童更有力量迎接挑戰，帶著孩子一同向前邁進。