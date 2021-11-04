4日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，污染物稍易累積。依最新監測結果，宜蘭、花東空品區多為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖、馬祖為「普通」等級。

依監測資料及氣象局氣象資料顯示，4日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，污染物較易累積；中南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，中部零星地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

未來一週，4至5日環境風場逐漸轉為偏東至東南風，西半部位於背風面，擴散條件稍轉差；6日鋒面通過，7至9日環境風場轉為東北風，迎風面中部以北地區擴散條件較佳，下風處南部地區污染物仍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。