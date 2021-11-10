冷空氣持續影響，今天基隆七堵、新竹關西出現全台最低溫12.9度，但這還不是最冷的時候，氣象專家吳德榮指出，今晚至明晨氣溫將降至最低，下探至12度，再創入秋低溫紀錄。接著下周一至下周三東北季風影響，北部、東半部轉為有雨的天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天上午起華南中層雲系減弱東移，乾冷空氣南下，全台晴朗無雲。今、明(10、11日)兩天各地在陽光下舒適，但受到夜間輻射冷卻與冷空氣加成，今晚至明晨氣溫將降至最低，平地最低溫降至12度左右，再創入秋低溫紀錄，有機會達到大陸冷氣團標準，早出晚歸要注意保暖，今日氣溫北部13至22度、中部13至27度、南部16至28度、東部14至25度。

吳德榮表示，周五白天起至周日(12至14日)，冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部及大台北東側水氣增多，有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷。

吳德榮表示，接著下周一至下周三(15至17日)受東北季風影響，北部、東半部轉有局部雨，中南部晴朗穩定；氣溫部分，北台灣偏涼，中南部白天微熱早晚涼，日夜溫差大。