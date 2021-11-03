【愛傳媒葉毓蘭專欄】繼上周四質詢銓敘部，指出退休待遇調整的各種問題後，我11月1日在司法及法制委員會質詢，再強調我國公、教人員薪資結構怪異，導致退休的所得替代率也出問題。

主計總處9月才調升消費者物價指數，增率達2.63%是8年最大漲幅；95無鉛油價從去年4月17.6元漲到10月底31.6元。

物價攀升，但警勤加給28年未調升，雖然上週四行政院蘇院長宣示調薪4%，但警察薪資結構中，本俸＋專業加給＋警勤加給＋超勤津貼，年度通案調整是無法調升後兩者的。

而且退休時計算所得替代率，也不會算入警勤加給和超勤津貼，退撫給付根本不能反映在職所得。

高教教師情況更嚴重，因為教授們即使是年資最高的，本薪還是比學術研究費低，何況學者的科技部（國科會）研究計畫、各種政府機關委託研究、審查費等業外收入，只用本薪當作計算基礎，來算所得替代率，完全不能反應在職所得。

因應釋字785號解釋，保訓會修法的規畫，1月時還信誓旦旦，答應警消加班只能用加班費或補休假補償，但函送立法院的版本，又在警消主管機關的要求下把獎勵（加班領嘉獎）增加回來。

我對政府規劃修法，不能同時盤點應該增加的人力物力，繼續為虎作倀，剝削警消，相當失望，也責問保訓會為何不能提出更理想的版本。

作者為立委、前警大教授

照片來源：國會頻道截圖。

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