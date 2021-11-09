桃園2名男子9日中午在台東天后宮被警方查獲持有3把改造手槍和4包大麻。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東警方會同桃園龍潭分局9日中午在台東市天后宮前廣場，大動作壓制2名來自桃園的男子，當場查獲兩人持有3把改造手槍和4包大麻，兩人隨即被桃園警方帶回偵訊。由於案件全由桃園警方處理，有關嫌犯涉案情形等台東警方不對外發言，而警方執勤時不戴口罩又大肆抽菸，重創警方形象。

警方出動大批人力壓制2名桃園男子，警方在兩人身上及車內搜出3把改造手槍和4包大麻，嚇壞不少來天后宮參拜的民眾。據了解，案件全權由桃園警方處理，有關嫌犯是否涉及案件，以及嫌犯造訪台東的目的，台東警方對此不回應，全都由桃園警方偵查中。

此外，在逮捕過程中，不少員警在執行任務期間把口罩戴在下巴，甚至公然抽菸，「香菸不離口」的舉動讓部分民眾看了認為有點誇張，大傷警方形象。

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