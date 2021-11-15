高雄湖內獨居男子溺斃魚塭 警方展開調查 17:122021/11/15 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾姓男子溺斃在自家魚塭，湖內警方展開調查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾在高雄市湖內區和平路一處魚塭發現一具浮屍，通報警方。警消到場，將死者遺體打撈上岸，經初步調查是曾姓獨居男子，在自家的魚塭溺斃，無明顯外傷，男子約60歲。 至於曾男為何溺斃在自家魚塭，還需警方進一步調查，並報請檢察官相驗。 高雄湖內公3公園正式動工 打破公園大眾臉形象 《國際產業》安謀收購案 傳英國將啟動深入調查 #魚塭 #溺斃 #獨居男 #調查 #相驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新調查局長王俊力上任 帶領調查局4大方向 10:502021/11/15 社會 彰化先頭烏報到 塭仔港漁民進帳30萬元 04:102021/11/15 地方新聞 男無照酒駕闖紅燈 撞死騎士夫妻 04:102021/11/14 社會新聞 英國婦幼醫院外汽車爆炸1死1傷 反恐部門調查中 03:492021/11/15 國際 桃園24歲軍人陳屍楊梅飛彈營區 軍方調查死因 11:402021/11/14 社會 綠鬣蜥入侵雲林 專家籲提早防制 04:102021/11/15 地方新聞 宗鉦安全螺帽 助太陽光電發展 04:102021/11/15 產業特刊 陳時中餐敘長髮女被爆是大陸公務員 邱太三：已調查2天內做處理 10:102021/11/15 兩岸 瑪莎惡少金主「起家車」遭查扣 年輕金髮妹是博弈集團闆娘 13:012021/11/15 社會 中國醫藥女碩生遭砂石車輾成兩截慘死 家屬淚控：蓄意殺人 13:502021/11/14 社會 日本JR福島站發生男子刺傷旅客事件 1名老婦受傷 16:312021/11/15 國際 社會熱門新聞 大甲出現「棒球隊」 4惡煞持球棒狂砸白賓士 網驚：又是台中 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 悲慟最後一面 祖孫遭輾斃 爸為1歲女蓋衣遮殘缺身軀惹鼻酸 - 社會 球棒擊碎下巴！雲林10男鬥毆2重傷 「往死裡打」兇殘片曝光 - 社會 瑪莎惡少「淨水器二代」稱：架住男大生為阻同夥暴打 警方斥瞎扯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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