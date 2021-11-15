民眾在高雄市湖內區和平路一處魚塭發現一具浮屍，通報警方。警消到場，將死者遺體打撈上岸，經初步調查是曾姓獨居男子，在自家的魚塭溺斃，無明顯外傷，男子約60歲。

至於曾男為何溺斃在自家魚塭，還需警方進一步調查，並報請檢察官相驗。