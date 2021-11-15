瑪莎拉蒂張嫌與友人因交通事故，聯手將18歲宋姓男大生圍毆致重傷，台中市警局近日追查張嫌背後線上博弈網站及暴力討債，檢警15日宣布偵破該犯罪集團，除逮捕以許姓主嫌為首的賭博犯罪集團，將許嫌、集團幹部共5人全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌移送偵辦，並查獲2台賓士、1台保時捷、1台豐田Alphard，令辦案人員訝異的是，這四輛車的車牌均為「2580」數字，如今原因曝光，這個數字主要是許姓主嫌當年經營工程行「起家車」的車牌號碼，認為很吉利，後來經營經營線上博奕網站，就將網站名稱取為「2580」。

檢警偵辦瑪莎拉蒂3惡煞案，發現張嫌涉投資線上博弈網站及暴力討債，今（15）日宣布查獲「2580國際娛樂城」博弈網站許姓主嫌及幹部共5人，並查扣他們名下4輛名車，結果意外發現這些車牌號碼竟然都是「2580」。

警方查出，「2580國際娛樂城」博弈集團，由許姓男子（29歲）及其妻（31歲）經營，警方今日陸續帶回集團夫妻首腦，以及陳姓、顏姓、曾姓幹部共5人，而集團所有成員的座車，包括張嫌7日毆打宋姓男大生所開的瑪莎拉蒂跑車，以及警方今日查扣的4輛名車，分別為2輛賓士、1輛保時捷、1輛Toyota Alphard，車牌號碼都是「2580」，與博弈網站的站名數字相同。

然而，為何車牌非挑「2580」不可？據了解，許男起初是在台中市經營工程行，當時工程車的車牌號牌領到「2580」，他認為這是「起家車」有特殊涵意，數字也很吉利，因此，2年多前轉經營線上博奕網站時，不但將網站名稱取為「2580」，也要求旗下員工或公司名下的車子，車牌統一以此數字取牌。