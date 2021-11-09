核心提要：

1. 從今年三月起，西班牙電價持續走高，九月平均電價已是2020年平均電價的四倍，約人民幣1200元。自九月初以來，德國、法國和英國的電力批發價格也不斷攀升。夏天用不起空調，冬天開不起暖氣，成了不少歐洲人的生活境況。

2. 歐洲電價都在漲，不是風電產能下降這麼簡單。今年歐洲極端天氣增加，各國出現用電高峰，但天然氣的市場供應並未相應提升。亞洲掀起的天然氣爭奪戰也波及到歐洲的天然氣供應。中國為了實現「雙碳」目標，開始爆買天然氣，1-6月中國的液化天然氣進口量增至3978萬噸，已超過日本成為天然氣最大進口國。

3. 為了在2030年實現可再生能源占能源消費32%的目標，歐盟已將煤炭使用量從能源體系中剔除，但現有體系仍嚴重依賴天然氣和石油。供電不足並非只限於歐洲，恐怕也不是最後一次發生。

4. 跟新冠疫情一樣，氣候變化也在成為一種新常態。更早開始低碳轉型的歐洲最早受到衝擊，轉型將持續多久，問題將糟糕到何種地步？寒冬將至，用不起暖氣會是我們所有人要面臨的將來嗎？

189 歐！上周收到房東發來的八九月電費單，反覆確認了好幾遍後才發現我沒看錯。這一輪電費週期才 55 天，兩個月不到，平均下來一個月近 100 歐的電費。按近期的匯率算，一個月電費 740 塊人民幣。上一次交這麼多電費還是一二月份，從那之後就立志節能省電。天暖之後電費單稍微縮水一點，平均一個月控制在六七十歐。入夏以來，日照時間長，幾乎不用點燈；天熱的時候只洗冷水澡，熱水器也不用開；家裡沒空調，偶爾吹個小電扇。本以為夏天能少交電費，沒想到電費單又創新高。

細看電費單，電沒多用，但單位電價高了。從今年三月起，電價持續走高，九月平均電價是 2020 年平均電價的四倍。上網一查，發現到處都是西班牙電價破新高的新聞。儘管西班牙人均居民收入在歐盟算低的，電價卻在歐盟各國裡排前幾。

眼看著天氣轉涼，凜冬將至，如果夏天不怎麼用電也要交這麼多電費，冬天怎麼辦？

西班牙電費為何全歐洲最高？

要回答這個問題，不得不從西班牙異常複雜的電價體系說起。

西班牙的電價，不僅每月、每天是浮動的，每小時都在浮動。決定電價的是一個叫 OMIE 的機構——伊比利亞市場能源運營商（Operador del Mercado Iberico de Energia），這一機構獨立於西班牙政府，自 2003 年起管理整個伊比利亞半島的電費價格（西班牙和葡萄牙）。

OMIE 有一個「電力池」（pool electrico)，相當於一個電力拍賣所。在這裡，大約 300 家面對消費者的電力供應商向「電力池」裡投注，標明要多少電，以及願意付的價格。供給方是不同類型的電力生產商，他們往「電力池」報價，聲明能賣多少電，價格是多少。一般而言，核能和清潔能源產出的電報價最低，化石能源產的電價格最高，一方面因為需購買原料，另一方面則是高昂的碳排放稅。

OMIE 收到供給雙方的數據後匹配供需，確認第二天 24 小時內每小時的電價，最終所有電力生產商也得到一個統一市場報價。

在這一模式中，供需的兩頭都直接影響到每日的市場價格。譬如當今夏歐洲出現熱浪時，用電需求激增。在供給一方，因悶熱無風，便宜的風能發電產能下降，結果進一步增加對更貴的化石能源發電的需求，拉高電價。冬天電價激增也是一個道理，寒冬推高供暖需求，同時便宜的太陽能發電量不足，推高對化石能源發電的需求。

今天夏天的國際能源市場發生了什麼？天然氣價格暴漲。歐洲天然氣定價基準之一的TTF基準荷蘭天然氣期貨價格從 1 月初的每小時 16 兆歐元上漲到 9 月中旬的 75 歐元（556 人民幣），在不到一年的時間裡上漲了360%以上。

西班牙的電力能源結構格外依賴天然氣。拿 10 月 26 日來看，清潔能源占西班牙總電力的31.9%，其餘為不可再生能源。其中最高的是「聯合循環」，這是一種利用天然氣發電的技術，占總電量的 29.5%。目前天然氣是西班牙發電的首要能源，尤其在清潔能源產能不足時，天然氣被用於填補供需差異。

結果是無數像我這樣的消費者，在已經按照每日電價波動安排日常生活，忍受了由此帶來的種種不便後，依然要付高昂的電費單。這一電價體制意味著越是極端天氣，在人們越需要用電的時候，電價越高，越是用不起。夏天用不起空調，冬天開不起暖氣，成了很多歐洲人的生活境況。

歐洲電價都在漲，真的怪風嗎？

自 9 月初以來，德國和法國的電力批發價格分別攀升了36%和48%，它們現在徘徊在每兆瓦時160歐元（1185人民幣）左右的創紀錄水平。在英國，價格高達385英鎊（3383人民幣），比幾周前的147英鎊翻倍。在媒體報導中，很多政府官員將此怪罪於今年夏季悶熱無風，導致風電產能下降，拉高對化石能源需求。

真的是怪風這麼簡單嗎？歐盟範圍內，平均下來天然氣和煤炭一起構成了 35% 以上的電力來源。但每個國家情況迥異，瑞典、法國和盧森堡幾乎不用化石燃料，但波蘭、荷蘭、馬耳他和塞浦路斯 60% 的電能來自化石燃料。只有極少國家，如丹麥，風電是主要電力來源，其他國家仍依賴化石燃料發電。其中，由於煤炭的污染性最高，大部分國家都轉而使用天然氣作為轉型中的過渡能源。此外，天然氣在很多國家也是供暖和烹飪能源，進一步拉高需求。

儘管歐洲很多國家對天然氣依賴性高，卻未及時補充儲備。天然氣短缺的問題從上個冬天就開始醞釀。一月份歐洲出現極端寒冷天氣，我所在的加泰羅尼亞迎來幾十年不遇的降雪，居民取暖用電和天然氣需求增加，消耗了歐洲的天然氣儲備。

以往天然氣在夏季比較便宜，各國在此時抓住時機大量儲備，為過冬做準備。但今夏因用電高峰，天然氣價格持續走高，這一儲備慣例被打破，目前歐洲天然氣的儲備量在一年中這個時候是歷史最低值。去年十月歐盟天然氣儲備在95%左右，目前只有75%。

歐洲主要從俄羅斯、挪威和阿爾及利亞等國家獲得管道供應，儘管歐洲對天然氣需求增加，天然氣價格高企，天然氣供應並未遵循市場規律提升。

尤其俄羅斯未增加對歐洲的天然氣供給，讓歐洲人擔心莫斯科想利用這場危機為有爭議的北溪2號管道做宣傳。這條在波羅的海下運行、直接連接俄羅斯和德國的1230公里長的管道已經完工，但還沒有開始運營。該項目在歐盟內外都受到了嚴厲批評，指責它加固了歐盟對化石燃料的依賴，並擴大普京總統的地緣政治影響。

亞洲掀起天然氣爭奪戰也影響到歐洲的天然氣供應。中國要實現「雙碳」目標，開始爆買天然氣。中國海關統計顯示，1～6月的液化天然氣進口量比上年同期增長約3成，增至3978萬噸。此前天然氣最大進口國的日本同一時期為3889萬噸，中國的進口量已超過日本。與此同時，韓國和東南亞也在增加採購。

儘管歐盟官員聲稱目前 75% 的天然氣儲備足夠過冬，總部設在布魯塞爾的智囊團Bruegel 持不同意見。智囊團的分析師認為，由於交易商和市場預計冬季可能會出現供應緊張，這一預計仍在持續推高天然氣價格。美刊《外交政策》分析，歐洲的這一輪天然氣危機是否會演變成全面的能源危機全看運氣：歐洲和其他與之競爭能源供應的地區有一個溫和的冬天。如果今年冬天又遇嚴寒天氣，恐怕將不只是居民用不起暖氣那麼簡單。

寒冬已至，低碳轉型之痛才剛開始

能源價格的飆升不可避免地給歐盟的氣候政策帶來挑戰。

歐盟境內，電力公司有義務參加歐盟的排放交易系統（ETS），這是世界上最大的碳市場。ETS 目前覆蓋了整個歐盟的 10000 多家電廠和工業設施，這些電廠需購買碳排放許可證。新冠疫情復甦以來，歐洲碳價大幅上漲，從1月中旬的34歐元/噸上漲到9月的60多歐元/噸（444 人民幣），漲幅超 50%。

高企的碳價給電力生產商提供了清晰的價格信號，盡可能少用煤發電，選擇其他替代能源。今年六月，西班牙關閉了國內近一半的煤電廠。在現行歐盟能源政策下，這些燃煤發電站無法在財政上獨立存活。此後歐盟進一步禁止國家援助煤電廠，一舉關閉成必然選擇。西班牙計劃在 2022 年關閉餘下的 8 家煤電廠，徹底告別煤炭發電。

據 IMF 發佈的報告顯示，要實現全球變暖控制在 2 攝氏度以內的目標，2030年碳價應達到75美元/噸（478人民幣），甚至更高。推高的碳價格在依賴煤炭的歐盟成員國將進一步推高發電成本，嚴重依賴煤炭的波蘭等國在面臨國內高漲的電價時，對歐盟的氣候政策進行猛烈攻擊。

歐盟能源專員卡德利-西姆森(Kadri Simson) 不同意責任在碳市場，她近期一場以「價格飆升」為議題的交通和能源部長非正式會議上說「整個歐盟的電價已經上升。這是由多種因素造成的，但主要是天然氣的高價格和疫情後需求的增加。這是一個全球性的發展，大多數國家都受到影響。」

她補充說：「今天難題的解決方案很清楚：我們需要更多可再生能源，我們需要提高能源效率。」

2019年，可再生能源占歐盟 27 國能源消費的 19.7%，距離2020年 20% 的目標差0.3%。歐盟 2030 年的這一目標為32%，並計劃進一步將這一目標提高到38–40%，最終到2050年成為世界上第一個氣候中立的大陸。

目前歐盟成功將煤炭使用量從能源體系中剔除，然而仍嚴重依賴天然氣和石油，可再生能源仍未成為主流，無法抑制對化石燃料的需求。這一低碳轉型的陣痛這一次在歐洲以高漲的電價顯現出來，然而氣候變化和能源危機並非只限於歐洲大陸，這恐怕不會是最後一次。

氣候變化不再只是政治議題，而關乎每個人的生計

美刊《外交政策》在分析文章中認為，歐洲本次能源危機給世界提供了一個氣候變化的樣本，其他地區能從本次危機中一窺將來。這一危機顯示，各國在採取氣候行動和面對氣候變化影響時，將面臨一個潛在的不可預測和具有破壞性的過渡過程。

如果說在此前，氣候變化是一個政治議題，在今天，它是每個居民都能切實感受到的危機。

面對群眾的不滿，在此期間，各國政府不得不拿出臨時解決方案。西班牙首相桑切斯承諾將居民支付的電費降低到2018 年同期水平，至今年年底，政府已將電力生產稅從 5.1% 暫時消減到0.5%，這是歐盟法律規定的最低標準。同時，也將電力消費增值稅從21%降至10%。西班牙生態轉型部長Teresa Ribera告訴記者，緊急措施將有助於將家庭每月支付的電費減少22%。為實現這一目標，政府也將對能源公司從天然氣價格上漲中獲得的利潤設定上限。

法國政府直接通過發放現金的方式，為那些無法支付賬單的人提供救濟，不過如果價格繼續升高，這一舉措將很快超出預算，恐將難以為繼。其他措施還包括推出社會救助計劃，緩解能源貧困，防止家庭被切斷電力供應。2018年，約有 3400 萬歐洲人表示在冬天供不起暖氣。

我打算跟房東商量更換電力供應商和合同類型。在西班牙，消費者可以選擇兩個市場，一個是「規範市場」（Mercado regulado），目前1/3的西班人在這個市場裡，這裡的電價跟市場價一樣波動，意味著當電價上漲時，你的電費單跟著一起暴漲。另一個是「自由市場」（Mercado libre），這裡的電價由供應商決定，不直接受市場電價浮動影響。

房東選擇的是「規範市場」，在電價低時，譬如去年疫情期間，電費單就很便宜，但價格更容易受到市場波動影響。如果不想承擔風險，可以選擇「自由市場」，至少在合同期內感受不到電價波動。但這只是短期解決方案，長遠來看，最終價格還是會上漲。

我已經養成隨手關燈的習慣，電視不看時便拔掉插頭，不讓它處於待機狀態。在電價非高峰時段用洗衣機、烤箱等大功率電器，電冰箱的溫度設到最低檔。然而消費者能做的是有限的，上一輪的電費單已經證明了個人節能行為在能源危機下的徒勞無功。

跟疫情一樣，氣候變化的影響似乎也在成為一種新常態。更早進行低碳轉型的歐洲最早受到衝擊，轉型將持續多久，問題將遭到何種地步？寒冬將至，這會是所有人要面臨的將來嗎？（作者為鳳凰網《風向》特約觀察員，現居西班牙）

（本文來源鳳凰網《風向》，授權中時新聞網刊登）

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