在媒體股和能源股強勁獲利下，歐洲股市周三收在歷史新高。由於擔心競爭加劇，科技股下跌，拖累了線上食品配送公司的優異表現。

歷經周二盤整，周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.05點或0.22%，為483.76點，改寫歷史新高。媒體股和能源股為漲幅最大的板塊，英國廣播公司ITV大漲15.1%，該公司預期今年廣告營收將達創紀錄新高；英國股市更上漲0.91%。

從西門子分拆的西門子能源股價大漲3.5%，在強勁自由現金流下，該公司提議每股股利0.1歐元。

IG市場分析師Daniela Sabin Hathorn表示，過去幾周已經看見企業強勁獲利推進股市大漲，但市場對公司在年底時的表現感到擔憂，如果股價繼續上漲，可能會減損他們推升股市的能力。如果各國央行採取果斷行動來調整利率，並在抑制通膨方面表現出強烈的擔憂，那麼股市才會維持強勁。

追蹤上升的債券殖利率，銀行股上漲0.5%。資料顯示，美國通膨超乎預期。由於對通膨的擔憂提高，金價上揚，也帶動貴金屬礦商的股價上漲。

科技股大跌1.3%，為周三跌幅最大的板塊。半導體製造商英飛凌公布上季銷售超乎預期，股價仍跌1.2%，主因為投資人仍擔憂全球晶片短缺問題的持續。

線上食品配送公司HelloFresh和Just Eat Takeaway分別各自下滑0.4%和3.3%。美國同業DoorDash表示，將以70億歐元(約81億美元)的價格收購芬蘭競爭對手Wolt配送。

英國零售商瑪莎百貨(Marks & Spencer)大漲16.5%，表現居冠歐股。該服飾和食品零售商上半財年獲利超預期，並上調全財年展望。

愛迪達(Adidas)下挫3.7%，拖累個人和家戶商品股下跌0.4%。該德國體育用品商在採購中斷和中國市場疲軟之下，下調全年財測。

一系列奢侈精品股，包括開雲集團、愛馬仕、LVMH集團、義大利Moncler和英國的Burberry，跌幅落在1%至2.5%之間。資料顯示，奢侈品最大買家中國，其工廠通膨，加劇了人們對該國出現停滯性通膨的擔憂。