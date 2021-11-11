美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國和中國在印太地區的「激烈競爭」並非注定演變為「新冷戰」；他還說，美國正「致力提高」自身在印太區域的影響力。

今天稍早，中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會發表談話，稱亞太地區不能也不該回到冷戰時期的對立狀態，並警告各國不要基於地緣政治考量形成小圈圈。

在透過雪梨智庫「羅伊研究院」（Lowy Institute）發表的線上演說中，蘇利文表示，美國已退出阿富汗，並將更多焦點轉向印度太平洋地區，以盡可能降低發生衝突的可能性。

蘇利文在回答提問時，設法淡化美中對抗可能演變為冷戰的風險。他說，「有人說美中即將進入新冷戰，或是發生衝突…我們可以選擇不要這樣做。」

蘇利文說：「反之，我們可以選擇朝向拜登總統所謂的『激烈競爭』方向發展。激烈競爭是指美中在各種層面上強力競爭，包括經濟、科技，還有堅持我們的價值觀等。我們也了解到，在可預見的未來，中國將會是國際體制中的重要成員。」

他還說，美國建立全球「同盟網」（latticework of alliances）的策略包括與澳洲和英國簽訂AUKUS協議，分享核動力潛艇技術；與印度、日本、澳洲四方安全對話（Quad）國家合作，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）運送至區域；成立美國-歐盟貿易和技術委員會（U.S.-EU Trade and Technology Council, TTC），以在新興科技領域對抗中國。

蘇利文也不忘強調，儘管AUKUS協議顯示美國將在印太區域投注更多心力，但這並不代表美國決定忽視世界上的其他區域，特別是傳統盟友歐洲。