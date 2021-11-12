工研院產業科技國際策略發展所12日指出，歐洲市場是台灣出口重大市場，歐盟正推動「歐洲綠色新政」與「適應數位時代的歐洲」兩大重點工作項目，2020年啟動數位與綠色雙重轉型的概念，目前已知2030年減碳55％、2050年達到氣候中和的目標，加上碳邊境調整機制（CBAM）。工研院分析師陳宗胤指出。歐盟透過對進口商品收取碳憑證費用，執委會希望解決影響碳交易體系運作的碳洩漏問題，而歐盟將內部碳交易壓力擴大到國際貿易時，對於供應鏈所造成巨大衝擊，特別是當淨零排放已成為全球趨勢的情況下，臺廠必須關注與回應後續效應。

工研院「眺望2022產業發展趨勢研討會」特別針對歐盟提出的7500億歐元「下世代歐盟」復甦計畫，數位化與綠色化等重點政策，提醒以歐洲為出口市場的廠商及早因應。法國外貿銀行東北亞區經濟研究團隊亦指出，歐洲一直十分積極地推動綠色轉型，全球氣候和能源政策最先進的前20國家中，有17個是歐洲國家，綠色轉型已經是歐洲的政治主旋律，並推出一系列鼓勵和懲罰措施。

法國外貿銀行以電動車產業為例，認為亞洲的進步速度已落後於歐洲，亞洲廠商需關注政策的變化，像屆及2035年將實現 100％ 零排放汽車銷售，歐盟將投資230億美元、通過補貼和稅收減免來刺激電動車銷售，並投資950～1420億美元用於基礎設施建設。與此同時，在市場主導的碳排放交易體系下，汽車製造商和能源供應商可能將被要求為污染買單。

陳宗胤分析，除利用碳價格達到減碳目標以外，歐盟針對數位科技回應綠色永續投入許多科研經費，在新一期的科研框架計畫「展望歐洲（Horizon Europe），包括產業發展、公私夥伴關係、創新加速器等機制上，都可看到期待以科研能力協助推動綠色新政。在歐盟的論述主導下，未來數位與綠色雙重轉型可能成為國際市場的主流，將可能直接影響到以外貿為導向的我國產業，臺灣在研擬相關產業發展政策上，應特別留意。