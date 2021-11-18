美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)18日到訪馬來西亞之際，兩國宣布計劃明年初簽署合作協議，以改善半導體及製造業供應鏈的透明度、韌性及安全。

美國與馬來西亞發表的聯合聲明指，馬來西亞在全球半導體、電子產品、健康產品及其他關鍵產品的供應鏈上，扮演重要角色，這份合作聲明對於攜手應對全球目前與長期的供應鏈挑戰而言，是重要的第一步。

馬來西亞晶片封裝業佔全球貿易額逾200億美元的超過十分之一。