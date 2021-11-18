美國與馬來西亞將簽合作協議 改善半導體供應鏈 19:192021/11/18 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)18日到訪馬來西亞之際，兩國宣布計劃明年初簽署合作協議，以改善半導體及製造業供應鏈的透明度、韌性及安全。 美國與馬來西亞發表的聯合聲明指，馬來西亞在全球半導體、電子產品、健康產品及其他關鍵產品的供應鏈上，扮演重要角色，這份合作聲明對於攜手應對全球目前與長期的供應鏈挑戰而言，是重要的第一步。 馬來西亞晶片封裝業佔全球貿易額逾200億美元的超過十分之一。 台灣美國商會：協助本土企業進入國際國防供應鏈 房仲業減碳成果不落人後 買環灘島兼顧保育與觀光 #全球 #馬來西亞 #供應鏈 #國與 #將簽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 產學強強聯手 陽明交大與穩懋成立聯合技術創新中心 17:422021/11/18 財經 星展銀與台積電簽署10億歐元永續連結貸款 10:402021/11/18 財經 佳世達董座陳其宏 將接掌台灣併購與私募股權協會 14:262021/11/18 財經 亞馬遜將拒收英國發行的Visa信用卡 08:582021/11/18 財經 白宮：美中將就軍備管制進行談話 但非正式會談 05:502021/11/18 國際 《國際經濟》推進抗中科技法案 美參眾兩院將展開協商 14:322021/11/18 財經 《金融》渣打銀與台積電簽署20億美元永續績效連結貸款 11:252021/11/18 財經 汰除海軍少校翻牆闖營區遭起底 曾讀體育系沉迷簽賭欠大筆債 10:022021/11/18 社會 美喊話 籌組印太經濟架構 04:102021/11/18 財經要聞 《半導體》元宇宙將加劇ABF載板短缺 景碩獲外資按讚升價 13:072021/11/18 財經 春節返鄉在即 南市防疫旅館與小黃為六都最少 市府承諾檢討 14:492021/11/18 生活 財經熱門新聞 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 美國又想當老大！拜登快被油價壓垮 出手要求這些強國釋油 - 財經 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 大逆轉！華南7姬辣桌曆封存 「改版」後還是能發行 - 財經 - 工商 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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