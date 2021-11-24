日本政府決定將響應美國號召，首度釋出國家儲油以平抑高漲的原油價格；日媒報導，預計首批將先從多出的法定儲油量中釋出420萬桶，但因數量不多，對油價影響尚不得而知。

美國總統拜登23日宣布，已下令從美國戰略儲備釋出5000萬桶石油，希望與其他國家聯手平抑飆漲的能源價格；白宮並表示，這次釋出將與其他重要能源消費國同步進行，包括中國、印度、日本、韓國與英國。

日本經濟新聞報導，截至9月底，日本的石油儲備量可供應國內需要約240天左右，其中包括國家戰備儲油145天、民間石油公司等有義務儲備的90天、產油國共同儲備6天等。

日本政府將從國家儲油中釋出，規劃首批為相當1到2天的使用量、約420萬桶，若有需要再研議追加釋出。

過去日本從未釋出過國家戰備儲油，民間石油公司則分別在1991年波灣戰爭時、2011年311大地震後與利比亞情勢惡化期間釋出民間儲油，這將是日本首度釋出國家儲油。

日本放送協會（NHK）報導，日本法律規定，國家僅能在能源短缺或自然災害的情況下釋出戰備儲油，未提及可為平抑價格釋出儲油。

但因日本國內對原油的需求減少，每天所需儲油量也跟著下降，日本政府判斷，若是多出的法定儲油量，即可不受法律限制釋出。