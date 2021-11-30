有關國防部將海軍高效能艦艇編列至特別預算，立法院預算中心評估報告指出，高效能艦第一、二批之平均籌獲成本均較原公務預算所列單艦成本提高，且第一批後續5艘艦工期大幅壓縮，合理性及允當性恐待釐清。原公務預算單艦成本54.67億元，改編為特別預算後，第一批及第二批之單艦籌獲平均成本約64.34億元及75.63億元，均較量產首艘軍艦之成本提高。

報告指出，海空戰力提升計畫採購特別預算案中，海軍高效能艦艇第一批及第二批之計畫經費分別為314億5220萬8千元及378億1818萬1千元。按海軍規劃籌獲高效能艦艇11艘，前自106年度開始編列3艘之量產經費，首艘「塔江軍艦」已110年8月通過初期作戰測評，單艦籌獲成本約54億元，工期約27個月。

報告指出，高效能艦艇計畫移編特別預算後，第一批及第二批之單艦籌獲平均成本約64.34億元及75.63億元，均較量產首艘軍艦之成本提高；另第一批高效能艦艇規劃於112年底前產製後續5艘，有多艘同時興建並壓縮工期情形，廠商建造能量是否足堪配合，恐不無疑慮。

報告並指出，高效能艦艇第一批第2艘艦至第6艘艦之工期大幅壓縮至17個月，廠商建造能量是否足堪配合，不無疑慮。報告指出，海軍規劃籌建高效能艦艇共計11艘，其中首艦「塔江軍艦」於108年5月開工，110年7月交艦，所需工程為27個月。編列特別預算後，依國防部提供後續各艦開工、交艦年月及所需工期資料，第2艘至第6艘(海軍高效能艦艇計畫第一批)之建造工期將縮短為17個月，第7艘至第11艘(海軍高效能艦艇計畫第二批) 建造工程則為25個月。第二批5艘艦之工期25個月雖約略同「塔江軍艦」之27個月，然第一批5艘艦之工期則壓縮至17個月，且在111年8月第6艘艦開工後，將同時有5艘艦處於建造階段，在同時辦理多艘艦開工建造且壓縮工期下，中科院及？台船廠之設備能量及人力是否足以配合，恐不無疑慮。

報告指出，海軍高效能艦艇計畫移編特別預算後，第一批及第二批單艦平均籌獲成本，均較原公務預算所列「高效能艦艇後續量產案（第一批）」單艦成本54.67億元提高，國防部宜適度說明其原因及合理性；另第一批艦艇規劃於112年底前產製5艘，勢將有多艘同時興建並壓縮工期情形，中科院及船廠建造能量是否足堪配合，恐不無疑慮。