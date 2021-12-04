海軍「新一代巡防艦」計劃全案延宕三年，海軍參謀長蔣正國日前在立法院坦言，全案時程可能往後挪，構型也可能改變。台海安全研析中心主任梅復興指出，軍方規劃興建8艘2000噸至2500噸的輕型巡防艦，並分為防空與反潛兩型各4艘。

代號「震海計劃」的新一代巡防艦原先軍方編列了245億元預算於2019年到2026年興建原型艦，整合類似美軍「神盾艦」的戰系、陣列雷達與垂直飛彈發射器等先進系統。但因戰鬥系統核心技術研發問題而全案延宕三年，大筆預算無法執行，迄今仍不能開始建造。

梅復興指出，近來國內造船業界已開始流傳，海軍正在考慮修改新一代巡防艦案的排序與構型，將 （原先規劃為4500噸級設計的）巡防艦暫時擱置，並修改設計構型。於此同時，先行建造2000至2500噸級的巡邏艦／輕型巡防艦 （corvette／light frigate）8艘，以儘速形成即戰力，來因應2027年的威脅窗口。

梅復興進一步指出，海軍在整個案子的規劃與執行進度的延宕，也於過去數月間引來政府高層的質疑。包括對於大型水面艦任務角色、戰時存活性等建軍指導議題，國安會曾表達不同的看法，且其指導方針顯然參考了美方近來的重點建議。

梅復興認為，這或與9月間台美雙方蒙特列會談的結果有關，而這對於海軍未來兵力結構的組成，可能會有指標性意義。這些指導，顯然對新一代巡防艦的構型與執行方向，直接產生重大影響。他透露，此案的更變並非海軍主導，而是某位曾任軍職的現任國安會諮詢委員所提議，後經軍談正式提報後，獲得層峰核准同意，裁示優先執行。第一艘將於2023年開工建造，以趕上前述期程。