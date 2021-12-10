美國據報將人工智能軟體公司商湯集團列入黑名單，路透引述消息人士指出，商湯10日與港交所討論其在香港首次公開招股（IPO）的計畫。

按照上市時間表，商湯公開招股已於10日中午截止認購，並於當日定價，預計下周五（17日）上市。

商湯集團發售15億股，當中10％在香港公開發售，90％國際發售；招股價介於3.85港元至3.99港元，集資近60億港元。

英國金融時報9日報導，美國財政部在10日會將商湯列入「中國軍工企業名單」內，美國投資者將被禁止投資該股。