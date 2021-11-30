新冠變種病毒Omicron強勢來襲，日本與以色列閃電鎖國，對此，也是醫生的前綠委沈富雄表示，自己針對現有的資訊加上自身的判斷，作出6點預測；沈認為，全球對Omicron的過度反應，這是新冠病毒流感化的必經過程之一，台灣無需特別緊縮防疫措施，將稍見生機的相關產業再度扼殺。

沈富雄今（30日）在臉書發文表示，Omicron病毒現身後，全球如驚弓之鳥，把新冠肺炎疫情即將過去的一點希望徹底粉碎；沈認為，這是過度反應，他將已有資訊再加上自己的科學判斷，做6點預測。

首先，沈富雄指出，變異種源自非洲撒哈拉沙漠以南的某一國家，再傳至週邊七國，再傳至非洲以外國家；其次，變異原因最有可能是該國的社區感染纏綿過久，政府無力控制，病毒幾經多輪傳播，才產生多達72支棘蛋白的突變，應與宿主的免疫不足(Immunodeficiency)無關。

沈富雄稱，第三，傳播速度極快，為α原型的5倍，這在疫苗覆蓋率不足的地方相對不利；第四，果然在有限的確診病例中以年輕人居多，而且高達88%沒打疫苗，可見疫苗有效；第五則為病毒產生如此巨變，理論上應無意致宿主於死地，more transmissible but less deadly（更具傳染性但不致命性）才是它的真面目。因此，毒性(virulence)、重症率與致死率都將偏低，大家不必過度驚慌，這一點將於兩周內獲得證實。

最後，沈富雄認為，台灣無需特別緊縮防疫措施，將稍見生機的相關產業再度扼殺，至於台灣該採取何種措施，沈指出，一是入境管制不變，入境隔離規定不變，傳播速度快不代表穿透力強；二為如若發現首例境外傳入個案，照既有方式處理即可；最後是在出現社區感染之前，原定的逐步開放不必倒退，慶祝過年的各種集會不必取消。