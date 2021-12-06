2021從都國際論壇正在廣州舉行。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天（6日）在會上通過網路視訊發言表示，如今新冠肺炎疫情蔓延，全球性防控艱難。目前大多數國家疫苗接種情況都不盡如人意。隨著新冠病毒變異毒株Omicron的發現，一些免疫屏障已經建立得比較好的國家，如今也感到前途具有極大的不確定性。如何通過全球性協作應對疫情是未來工作的重點，更多全球性力量的加入是戰勝此次疫情的關鍵。

據中新社報導，張文宏表示，在前段時間，全球性的免疫屏障的建立獲得很好的改善，在疫苗接種非常成功的國家，曾經一度對疫情進行了很好的控制，病死率也獲得大幅度下降。

「我們曾經以為世界重新開放的時間節點已經到來，但是現在隨着變異病毒的出現，使得對疫苗屏障沒有建立的國家，我們的擔心比以前加重了。」張文宏稱，到目前為止，世界上真正完整接受疫苗接種的國家占比不超過四分之一，大多數國家免疫屏障其實並沒有建立。

張文宏說，「特別是最近幾天，Omicron變異毒株導致疫情再度興起，引起了全球性的驚恐，很多國家因此關閉了邊境，那麼越是在這個時候，就越需要我們凝聚智慧，才能戰勝這個非常難對付的重大公共衞生問題。」

「將來我們如何通過全球性的協作來提高我們全球性的疫苗屏障，我想對於控制這一次新冠疫情將是至關重要。」張文宏表示，中國在這個方面做出了巨大努力，相信未來會有更多的國家攜手共同對付這個病毒。如今需要凝聚更多全球性的力量，基於科學，基於團結，一起戰勝此次疫情。