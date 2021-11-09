福斯擦撞瑪莎拉蒂 大學生遭暴打顱內出血 警移送法辦。

台中市西屯區7日晚間發生一起驚人事故，18歲宋姓男大生駕駛福斯休旅車撞到23歲李姓男子的瑪莎拉蒂，宋男雖下車不停致歉，卻遭到李男及其友人痛毆致顱內出血昏迷，且李男等人還威脅宋男及其車上友人不能報警，行徑相當惡劣。

警方調查，25歲李姓男子等3人於7日凌晨駕駛瑪莎拉蒂直行於台灣大道慢車道，而18歲宋姓男子等5人所駕駛的福斯休旅車自快車道向右切入慢車道時，不慎擦撞瑪莎拉蒂左側車體。

據了解，兩車擦撞後，雙方駕駛均下車處理，宋男頻頻向對方道歉，豈料，李男等人情緒失控，一言不合便開始對宋男拳腳相向，還呼來多位友人助陣，持棍棒把宋男打成昏迷。

不僅如此，過程中李男等人還威嚇與宋男同行的友人「不能報警」，宋男的友人接受《TVBS》訪問時指出，事發當時看到宋男被對方壓在地上打，「他一直道歉，我完全沒能力幫助，那種感覺更難過」。

李男及其友人囂張在台中市車流龐大的台灣大道上打人，經路過民眾報警，而李男等人見到警消到場處理時，一度不改囂張態度，所幸經警方勸導後，立即將受傷的宋男送醫治療，並將張男等3人帶回警局偵訊，訊後依涉犯殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦。