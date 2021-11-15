瑪莎拉蒂3煞日前僅因行車糾紛，就把宋姓男大生打成重傷，引發社會公憤，主嫌張敦量父親經營的百桂食品廠，連帶也受到牽連，而百萬YouTuber魚乾自創品牌的產品就因被發現是百桂代工，儘管她第一時間宣布解約，但仍擋不住網上批評聲浪，而魚乾昨（14日）則發文吐心聲：「我堅決反對暴力，但我感覺魚乾的魚乾，現在也在承受來自莫須有的暴力」。

百桂食品因瑪莎拉蒂毆人案重挫形象，不過日前就有網友發現，網路紅人魚乾自創品牌的產品，就是由百桂代工，消息一出立刻引發熱議，而魚乾第一時間也發聲明，強調即使食安與品質符合產品需求，但因事件已影響雙方合作信任「也進而可能影響我方品牌在市場上的聲譽，因此我司已發信終止雙方魚乾商品相關代工之合作」，重申現在的商品並非百桂代工。

未料，魚乾仍擋不住網上批評聲浪，對此，魚乾昨則在IG限時動態反擊：「我也有員工，我沒有做錯，他們更沒有，我也已經說了，我們根本沒有賺很多，但我們致力給大家好的產品」，魚乾感嘆，她是靠著熱情做出台灣的特色零嘴，好不容易才打進歐美市場，但她仍想繼續為商品努力。

魚乾IG限時動態全文。（圖／取材自魚乾Instagram）

最後，魚乾也慶幸：「合作期間接洽的窗口跟員工人都好好，我好幸運可以遇到很認真的夥伴」，至於酸民批評，魚乾則強調：「我堅決反對暴力，但我感覺魚乾的魚乾，現在也在承受來自莫須有的暴力」。