郭子乾（左起）、溫昇豪、許安植現場展現審茶流程。（羅永銘攝）

溫昇豪、郭子乾、許安植與粉絲們同樂。（公視提供）

公視、客委會新戲《茶金》主角溫昇豪、郭子乾、許安植今（20日）出席在「台灣國際茶業博覽會」舉行的首場粉絲見面會。3位演員也現場展現審茶流程，先看茶乾外形、審查茶湯湯色，接著拿起審茶杯聞茶渣香氣、再品評茶湯滋味，成功品評出3人分別所喝的是紅茶、烏龍茶、東方美人茶，搏得滿堂彩。

郭子乾在戲裡扮演茶商「吉桑」多次經歷財務危機，被問現實中也曾遇過？郭子乾說一向樂觀面對難題，「明天的煩惱明天再說，只要賺的錢比剛出道月薪1萬7千元高，縱使只有多1元，也會很開心。」

溫昇豪對於「危機」則開玩笑說：「就看『危機』百科！」然後話峰一轉，以女性分娩為例說：「生產雖痛，許多人就『forgotten pain』（很快就忘記那個痛），是人生的善念。 」許安植也是偏佛系看待，「曾經有的挫折，都會成為更好的養分，繼續往前進。」

《茶金》上周六首播，郭子乾演技大獲好評，溫昇豪也推崇他：「那種由內而向外發散的演技功力，真的很驚豔！」還自爆：「當初其實想爭取挑戰演吉桑！」不過，仍有網友認為郭子乾的客語發音不夠標準，批評「一聽就是硬練的」，他坦言媽媽是竹北客家人，直到接觸《茶金》才開始學客語，短短1個多月，「請大家多多包涵，我已經盡力了，凡事盡力無愧我心。」

而許安植為求符合出身貧苦的製茶師形象，前後去助曬房曬了20多次，她說：「一直曬到第8次，才開始有顯著的效果，之後黑色素就直接大爆發。」還表示這次素顏上陣，完全沒畫底妝，只有補一下眉毛顏色，「妝髮比郭哥快」。《茶金》每周六晚9點在公視首播，每周連播兩集；公視＋、中華電信MOD、Hami Video每周六晚11點一次上架兩集；客家電視台每周一、二晚10點播出。