前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

頭條開講

對於日本外相林芳正表示，若台灣出現突發事態，一般而言，當然是包括撤離日本人在內，但具體內容不作說明。前民進黨立委郭正亮認為，日本一直如此，「日本周邊有事」本來就沒納入「台灣有事」！

根據《中央廣播電台》報導，日本外相林芳正25日接受共同社等媒體採訪，被問及若台灣出現突發事態，將如何應對？林芳正表示，一般而言，當然是包括「撤離日本人」在內，為了能應對任何事態採取萬全措施，但具體內容不作說明。

郭正亮今（26）日在中天電視《頭條開講》表示，日本一直都如此，「日本周邊有事」本來就沒納入「台灣有事」，都是有些人在亂想。因為「與那國島」距離台灣很近，本來就在做一些演習，主要是日本人要集中到東部搭船，日本人在台灣約有2到3萬人，所以當然要演練。

另外，郭認為，林芳正是「知華派」」；「宏池派」包括岸田、林芳正，都是務實利益派，對於美、中都不想表態，對台灣也是如此，看哪一邊可以得到比較多的好處。