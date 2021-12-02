日本政府要求各航空公司暫停12月赴日航班新訂位政策緊急喊卡，日媒報導，日本政府將每天入境人數上限調降為3500人，即便暫停新訂位喊卡，恐怕仍難滿足日本國民返國需求。

日本TBS電視台、產經新聞報導，日本政府國土交通省日前要求各航空公司，禁止包括日本人在內的所有人新增12月赴日航班訂位，造成旅外日本人可能無法返鄉過年引發軒然大波。

日本首相岸田文雄今天說，已指示國土交通省要充分顧及國人返國需求。

岸田一句話讓國土交通省政策出現180度轉變，撤回暫停新訂位的要求，並重新通知各航空公司。

國土交通大臣齊藤鐵夫今天為政策反覆道歉說，「（國土交通省）航空局提出這麼粗糙的政策方針，我身為國土交通省負責人感到非常抱歉」。

追究政策反覆原因，主要是因為國土交通省負責航空行政的航空局，自行做出要求暫停新訂位的判斷，且在提出政策要求兩天後的12月1日傍晚，才向國土交通大臣及首相官邸報告。

既然政策已緊急踩煞車、恢復正常訂位，但由於日本政府已從本月起將每天入境人數上限調降到3500人，日本政府未來政策方針將盡可能在人數上限與滿足日本國民返國需求取得平衡。

日本國籍航空日本航空公司受到政策煞車影響，原則上將接受有意返國日本國民的新增訂位。

日本每天允許的入境人數上限都分配給每家航空公司，而12月是日本歲末年終，返鄉需求本來就很多，加上目前正實施嚴格的入境限制措施，「目前已經有到達入境人數上限的天數」。

營運全日本空輸的全日空控股跟日本航空一樣，都將接受新增訂位。但因為國際線航班也較過去減少，12月訂位狀況跟日航一樣，全日空公關負責人說，「就算取消暫停新訂位的要求，要接受更多訂位本來就有難度」。