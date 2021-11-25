林心如（右）今天首次上好姐妹Melody主持的《11點熱吵店》。（陳俊吉攝）

《華燈初上》演員群張軒睿（左二起）、謝瓊煖、林心如、楊謹華、郭雪芙、謝瓊煖、章廣辰上《11點熱吵店》一同分享「感情裂痕徵兆？男人不和枕邊人談心，卻跟別人聊隱私」的話題。（陳俊吉攝）

《華燈初上》演員群來到沈玉琳、Melody主持的《11點熱吵店》作客。（陳俊吉攝）

林心如今（25日）首次上好姐妹Melody主持的TVBS歡樂台《11點熱吵店》，帶著新劇本《華燈初上》跟劇中演員來宣傳，Melody說想演媽媽桑或小姐，怎麼沒找她客串一角，林心如笑說：「當時有流行ABC的小姐嗎？下一部再找你演。」而另名主持人沈玉琳自薦演「酒客」，林心如笑虧：「你不用演就像了。」

林心如、楊謹華、郭雪芙、謝瓊煖等4位美女在劇中扮演媽媽桑及酒店小姐，沈玉琳說條通文化流行的時候，還在念國小，但如果他光臨日式酒店「光」的話，會選謝瓊煖，他說：「我們年紀接近比較有話題，有共同的回憶，其他都太年輕了，會有代溝。」

林心如透露拍攝期間Melody有到現場探班，還帶了超好吃的杏仁豆腐跟米其林的刈包。Melody說：「探班是要排隊的，我問心如能不能去探班，她都說有人帶餐車來或是今天誰帶什麼來，每天都看她跟瑾華的照片，想說我要怎麼拼場啊！必須弄些厲害的東西。」

《華燈初上》斥資上億，堪稱今年底最受期待的台劇，劇中演員郭雪芙已看過前3集，直誇：「太精彩了。」迫不及待想一口氣看完全部。該劇亦是金馬神秘場的觀眾票選第7名，針對影迷的驚喜式突擊宣傳，僅1場就衝進即時排行榜。《華燈初上》今（26日）上線推出第一部前8集。

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