睽違兩年，楊紫的新戲《女心理師》終於要播了，好不容易《餘生請多指教》定檔，卻又無原因的上檔無期，《青簪行》又因吳亦凡被冷凍，只能說楊紫禍不單行。改編畢淑敏同名小說《女心理師》下月將上映，劇中楊紫首次飾演專業人士，擺脫過去傻白甜、傻大姐的角色，劇集以女心理師賀頓（楊紫 飾）運用專業，抽絲剝繭幫助病患治癒內心的創傷，同時重新面對自己童年陰霾，並在過程中逐漸成長，最終也戰勝心魔。

對觀眾而言，楊紫是因為《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》爆紅，其實童星出身的楊紫至今已經演了50部電視劇，她曾在童星時，被資深演員認為不夠漂亮，長大後當不了演員，因此她更加努力增進演技，接拍《香蜜沉沉燼如霜》時再度因為外表被質疑不夠仙氣無法勝任劇中的花神之女，但當她將女主角前後期反差演繹拿捏得宜，用演技說話時，不只讓討厭她的人噤聲，也讓她和鄧倫首嚐到大紅的滋味。

在《女心理師》開播前夕，楊紫在微博發表一篇文章，希望看劇後的觀眾和她一樣，變得快樂，並且與自己和解，也說明了這兩年的心情轉變。她說：「與賀頓15個月的漫長的相處過程中，互相陪伴，見證彼此的成長與蛻變，一起傾聽那些埋藏在內心深處的故事，穿過黑暗，打開大門，陽光灑在了我們的身上。賀頓，謝謝妳溫暖了一些人，也治癒了我，遇到妳是我的榮幸。」

《女心理師》取材社會真實案件，探討家庭矛盾、拒絕暴力、產後憂鬱、職場生存、關愛女性、獨居老人等案例，每一個案例中都將會有當紅演員出演，後續還會出現楊童舒等多達24位演員，來演繹各類型的心理諮詢案例。《女心理師》12/3起，中華電信MOD戲劇199>最新上架，全台獨播。敬請期待龍華偶像台MOD353。