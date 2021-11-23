大陸女星鄭爽因捲入代孕棄養及陰陽合約逃稅等醜聞，被列為劣跡藝人，多部主演熱門作品都被下架，她更曾主動在微博發文道歉，卻沒有實質幫助；外界原以為她成為范冰冰第2後，等風波平息也會捲土重來，但近日大陸官方公布封殺名單，88人中看到鄭爽、吳亦凡和張哲瀚，明文禁止所有平台都不得給失德的人機會，徹底斷了他們的演藝路。
鄭爽藉著《微唯一笑很傾城》、《古劍奇譚》和《夏至未至》等多部戲劇作品，成為新一代人氣女星，但卻因陰陽合約逃稅，被重罰近人民幣3億元（約新台幣13億元），宛如當年的范冰冰，在事業巔峰一瞬間跌落谷底；而鄭爽的粉絲本來盼著她跟范冰冰一樣，等到時間一久就能復出，即便不能拍戲也能在一些影音平台看到她。
但今（23）日微博瘋傳一份由中國演出行業協會公開的警示名單，上面列了88個違規失德的帳號，裡面包括鄭爽、吳亦凡和張哲瀚，而這也是首次失德藝人被納入警示名單中；據悉，被列入該名單就等同失去一切露出的機會，各大影音平台都不得再出現這些人，有網友驚呼「這應該是最後一次在網路上看到這些名字了吧」。
許多網友反應大多都很贊同此作法，紛紛表示「拒絕劣跡藝人」、「嚴厲打擊失德藝人」、「防止其轉移陣地復出，這用詞真是準確」、「公眾人物的底線部應該是法律而是道德」；但少數粉絲仍不捨地說，「如果能給他們一個機會好像也行」、「真的看不到他們了嗎…？」、「還是會難過」。
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