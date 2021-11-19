疫情指揮中心日前宣布，接種高端疫苗後，有緊急出國需求的民眾，可至醫療院所「混打」國際認證的AZ、莫德納、BNT疫苗；民進黨立委高嘉瑜對此原本在臉書寫下，「打高端的朋友賺到了！」遭網友批評後則修改文章稱「打高端的朋友照過來！」經過數日後，她昨(18日)則在媒體人陳揮文臉書留言表示，「確實失言，深刻檢討」，引發關注。

高嘉瑜13日原本在臉書表示，「打高端的朋友賺到了！」出國可以再補打2劑AZ、BNT或莫德納！打2補2，4劑成就最快解鎖，保護力最完整，心動不如馬上行動。但引發網友批評後，則是把貼文「打高端的朋友賺到了！」修改成「打高端的朋友照過來！」以平息眾怒。

資深媒體人陳揮文昨在臉書發文並標註高嘉瑜，「民進黨立委高嘉瑜為對深綠交心表態，故意打2劑高端，還開玩笑說賺到了，唉...，高委員別忘了你的雄心壯志，你還沒選台北市長，更還沒選總統，請為國珍重，不要再耍寶了」。

而高嘉瑜也在該篇文章底下留言表示，「確實失言，深刻檢討」，並附上雙手合十的符號。對此有網友回應，「深刻檢討，但是不會改進」、「吊兒郎當最適合你」、「Time to say goodbye!台北市民眼睛是雪亮的」。