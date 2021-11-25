旅美日本球星筒香嘉智本季在MLB經歷波折，因表現不佳，先後被光芒與道奇釋出，但到了海盜後攻擊力大增，也為自己爭取到繼續待在大聯盟的機會，稍早海盜以1年400萬美元(約台幣1.1億)續留他，讓這名前日職橫濱重炮能繼續在球隊發光發熱。

Per sources: Pirates have an agreement in place with Yoshi Tsutsugo for 2022, pending physical. One year, $4 million. — Jason Mackey (@JMackeyPG) November 25, 2021

短短一季就換了三支球隊肯定不好受，但強者如林的大聯盟就是如此充滿挑戰性，而筒香嘉智在他要滿30歲之前熬過來了，收到海盜送給他的合約大禮。本季初他先從光芒起步，出賽26場，78打數13安打沒有全壘打，5分打點，打擊率僅.167。

隨後他遭光芒釋出，但道奇接納了他，這次出賽12場，25打數僅3安打，無全壘打，貢獻2分打點，打擊率是更慘的.120，這迫使不缺強打的道奇又將他釋出。而沒想到他又獲得第三次機會，8月加盟海盜出賽43場，127打數34支安打8支全壘打，貢獻25分打點，打擊率.268，整個人找回信心。

這也讓他整季打擊表現不至於太差，總計230打數有50安、8轟、32打點，打擊率.217，而這次的表現不但沒被球隊釋出，反而再獲得一份新合約，另外海盜會續留他還有一個原因，就是他的選球有明顯改善，到匹茲堡他三振率從29.4%降到22.9%，雖出賽場次不多，仍是值得讚許的地方。

筒香嘉智明天就要滿30歲，過去效力日職橫濱隊，14到19年有連6季超過20轟表現，2016年是他的生涯年，469打數有151支安打、44發全壘打，貢獻110分打點，打擊率高達.322，攻擊指數1.110，接下來到大聯盟前也都維持25轟、打擊率.270以上水準，然後於19年球季後經入札制度前往MLB。