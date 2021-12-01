今天大聯盟重量級簽約並不多，僅「內野魔術師」拜耶茲(Javier Baez)投奔老虎較令人注目，不過稍早天使丟出震撼彈，他們並非簽下新血，而是與陣中王牌終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)完成續約，據大聯盟記者摩洛西(Jon Morosi)報導，天使以4年5800萬美元(約台幣16億)留人。

Raisel Iglesias and #Angels in agreement on 4-year, $58 million deal, source confirms. Credit to @Ken_Rosenthal and @JeffPassan for being first with the reports. @MLBNetwork @MLB — Jon Morosi (@jonmorosi) December 1, 2021

天使本季因日籍「二刀流」大谷翔平更受到注目，季後同樣成為外界熱議的球隊，而對他們來說陣中投手是超大的硬傷，這也是天使戰績無法有起色的原因之一，不過大谷翔平和伊格雷西亞斯有別於其他人，在先發與救援位置上都繳出好表現。

伊格雷西亞斯本季擔任天使終結者的角色，出賽65場繳出7勝5敗並有34次救援成功，70局能火飆103次三振，壓制力驚人，自責分率是2.57，每局被上壘率0.93，他最近也以救援投手身分入選聯盟年度最佳陣容第二隊，證明天使也是擁有好投手的。

而天使其實在季末都有默默在補強最弱的投手群，先是以1年2100萬美元(約台幣7億5600萬)簽下剛復出的先發強投「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)，再以2年1700萬美元(約台幣4.7億)簽下後援左投盧普(Aaron Loup)，然後再奪下同樣是二刀流的投手羅倫佐(Michael Lorenzen)。

不過有得必有失，據傳天使沒能留下先發卡布(Alex Cobb)，巨人將與他簽下2年合約，但整體而言天使還是補強了投手陣容，若辛德加、盧普都能恢復過往身手，將能大大減輕大谷翔平的投球壓力，如今又留下王牌終結者伊格雷西亞斯，相信天使投手群能重振旗鼓！