行政院明年將為軍公教加薪4％，行政院人事行政總處人事長施能傑昨公開表示：包括本俸、專業加給、主管加給都會調。全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，教師之職務加給有3種，但人事總處只調「主管加給」，是將「導師加給」、「特教加給」當塑膠嗎？

全教產指出，《教師待遇條例》第13條明白指出，職務加給包括：對兼任主管職務者、導師或擔任特殊教育者加給之。但行政院明年為軍公教加薪，在加給部分，卻只有調整主管加給，不調導師加給、特教加給。

全教產質疑，2018年政府調薪時，軍、公務人員都足足加了3％，但教師之學術研究加給調幅僅2.49~2.85％，且導師加給、特教加給調幅則為0，當時基層教師均認為明顯不公平，難道今年還是舊戲重演？

全教產指出，導師的工作多如牛毛，他們處理班級學生事務、直接面對家長，可謂勞心又勞力，特教老師亦然。此外，近年政府在核算年終獎金時有納入主管加給，均刻意忽略導師加給及特教加給，全教產希望導師加給及特教加給一併納入年終獎金內核算，卻一直落空。

全教產希望政府應該將調薪制度法制化，應採納受僱者的意見，教育部原本承諾的協商機制應該落實，要聽實質受薪人員之心聲，才能做出最合理最適切的決策。