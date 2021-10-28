高市「雄爭舞鬥」街舞大賽30日即將登場，未料一場城中城大火後，活動該不該辦，意外讓藍綠吵翻天，23個學生社團也發起連署盼續辦。今（28）日晚高市間青年局指出，尊重學生自主決定、保障參賽者權益，周末街舞大賽順應青年意見如期舉行。

青年局提到，為確保參賽者權益，本年度全國最大街舞賽事「雄爭舞鬥」將於本周末，在中央公園如期舉行，盼各界能理性正面看待，一同為包含高雄在內，來自全國各地的年輕選手加油打氣。

青年局指出，賽事原定於今年6月舉行，但因疫情三級警戒延後至本月，活動企劃、場地借用與防疫計畫皆已規畫許久。面對各界正反不同看法，也再次謹慎評估各種可能性，但考量延期恐排擠多數學生團體參與後續演出暨其他賽事機會，亦將對他縣市遠道參賽之團體與學生家長需變更交通、排休等安排產生不便，故仍決定維持於原定日期舉辦。

青年局也強調，各方批評與指教皆敬表尊重。至於學生社團的活動，由各校青年所組成，青年局尊重學生自主決定，應理性看待賽事續辦的決定，更希望能透過年輕人在舞台上的自我實踐、成果展現，讓這座城市繼續成為對青年人友善、世代共榮的美好家園。