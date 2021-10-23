🚨 Breaking: The NBA is preparing for a massive story accusing #Suns owner Robert Sarver of racism sexism and sexual harassment in a series of incidents sources say. With enough evidence to support such claims there’s a real chance the league would forcibly remove Sarver. — Jordan Schultz (@Schultz_Report) October 22 2021

鳳凰城太陽隊老闆薩沃爾(Robert Sarver)正面臨業界最嚴酷的指控，根據NBA內幕人士休茲(Jordan Schultz)在23日一則推文爆料，薩沃爾即將陷入一連串多人指控的種族歧視、性別歧視、性騷擾大案，如果證據充分，NBA將被迫要求薩沃爾出售球隊，就如當年快艇隊的事件。

事出緊急，太陽球團與老闆薩沃爾立即聲明駁斥，包括美媒ESPN即將大篇幅報導這件事。球團公告：「我們知道有個媒體準備對太陽隊發布一則沒有根據的指控，那些指控完全不符我們手中的文件證據與目擊者證詞。我們呼籲大家不要急著做出判斷，特別是不要輕信那些以謊言攻擊我們球團的報導。」

薩沃爾聲明：「ESPN對於我或是整個太陽球團的指控，讓我感到非常震驚，當我還不知道如何回應這些匿名的謊言攻擊時，我可以肯定的告訴你們，其中一些指控完全不符我的人格與太陽隊、水星隊（女籃球隊）的工作環境，我敢說那些事從來沒有發生。」

這份聲明包括很多制式官方用語，包括他們厭惡種族與性別歧視，以及球團內部是如何重視種族與性別多元化，絕不寬待此等錯誤行為云云。薩沃爾表示：「我無法回應這種完全不存在的事，而且這種骯髒的指控一旦出現了就難以徹底抹除。在現今的文化裡，種族與性別歧視就算是輕微的暗示也能造成很大傷害。」

總管瓊斯(James Jones)也聲明力挺老闆：「那些描述完全不符合我所熟知與敬愛的薩沃爾。」薩沃爾今年59歲，他是美國亞歷桑納州的當地人，不動產投資公司SWVP共同創辦人，他在2004年以4億美元買下太陽隊與水星隊。