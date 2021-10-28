前NBA選秀榜眼塔壁(Hasheem Thabeet)，身高221公分，上季於PLG場均18.3分、14.3籃板、3.3阻攻、1.5抄截與1.4助攻。亮眼表現一度有NBA球隊期盼他回歸，而實力維持顛峰狀態的塔壁如今選擇回到台灣，加入T1聯盟臺南台鋼獵鷹籃球隊。

能期盼他在接下來與昔日對手、今日隊友的賈西亞磨合，並在場上能有絕佳的配合與默契。神秘手勢的話題，讓兩人免不了擦出火藥味，即將同台成為隊友，對此總經理錢韋成表示：「這個話題絕對遠超乎觀眾想像，兩個很有火花的球員，如今被放在同一隊，我們一起期盼這樣的組合能為大家帶來怎樣的比賽！」身為上個PLG賽季籃板王、阻攻王、年度防守球員以及年度防守第一隊的塔壁，勢必能為獵鷹禁區帶來震撼，也將會為他自己寫下雙聯盟的戰績！

塔壁目前因管制尚未入台，預計可在聯盟賽事開打前抵台並於主場賽事前與隊友磨合、出賽。勢必會為主場賽事帶來精彩的聯合作戰，獵鷹陣容也將更明朗化。