PLG高雄鋼鐵人球團今天宣布與新洋將布朗(Taylor Braun)完成簽約，布朗希望可以善用自己多年職籃經驗值幫助球隊，為球隊在攻防兩端做出貢獻，跟著隊友們朝著目標邁進。

現年30歲，來自美國的布朗，身高201公分主打小前鋒，擁有出色的切入爆發力，及穩定的外圍投射能力，曾代表鳳凰城太陽、奧蘭多魔術以及猶他爵士打過NBA夏季聯賽，也待過發展聯盟、澳洲、歐洲籃球聯盟等，先後在比利時、德國、義大利等歐洲聯賽出戰，近年也曾挑戰澳洲NBL及以色列等聯賽，資歷相當豐富。

布朗知道球隊成員組成很年輕，他表示，很興奮可以加入新球隊，希望自己可以發揮、傳授經驗給他們，目標是打出成功的賽季。布朗已與高雄鋼鐵人陣中洋將塔克熟識，「我們認識超過10年了，從大學時期至今，前幾年開始很常一起訓練，也有許多共同朋友，逐漸變熟。他是一位非常有天分的球員，也很容易搭配，希望可以好好發揮我們之間化學效應以及籃球IQ，幫助球隊贏得更多勝利。」

首次來到台灣打球，布朗也早已耳聞台灣人對籃球的熱愛，他說：「雖然這是我第一次加盟亞洲聯盟，我早聽說許多很棒的事蹟，也知道台灣籃球迷很熱情，很興奮下一季可以以高雄鋼鐵人的身分跟球迷見面。」

PLG聯盟球季即將於12月初開打，布朗有話要對高雄球迷說，他表示，「很期待去高雄，迫不及待想見到粉絲們以及隊友!」