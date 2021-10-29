先前號稱自己背傷且心理因素還沒準備好上場的七六人後衛班西蒙斯，如今看來距離重新先發上陣日子越來越近，因為七六人總教練瑞弗斯29日在訓練後表示，「班西蒙斯參加今天與活塞賽前投籃訓練，他已經連續3天來到訓練館練球了。」

根據瑞弗斯的說詞，似乎代表班西蒙斯已經沒有繼續抗拒訓練，且真心打算重新回到場上打球，瑞弗斯甚至暗示自己比較希望讓先發後衛馬克西改打替補，「我現在更喜歡馬克西帶領替補陣容，我想不要跟球星們一起打球，對他比較容易些。」

看來瑞弗斯還是比較希望班西蒙斯可以趕緊歸隊擔任先發，改讓馬克西從板凳出發為主，可是班西蒙斯最近雖然比較乖了，也沒再次表達自己不想繼續幫七六人打球立場，卻並非代表他願意低頭認錯上場，反正他也打算繼續跟七六人耗下去。

只是七六人目前戰績來到2勝2敗，就算今天在主場贏了活塞，也才拿到3勝2敗，重點還是班西蒙斯的嚴重內訌造成軍心渙散，假如他真的可以重返先發行列之中，或許七六人才有機會止跌回升，然後到了年底再來想辦法把他交易出去。