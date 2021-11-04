《法蘭西特派週報》齊聚前所未見的跨世代金獎帝后。（探照燈影業提供）

比爾莫瑞是導演威斯安德森多年來的鋼鐵搭檔。（探照燈影業提供）

《法蘭西特派週報》由3段浪漫可愛又令人拍案叫絕的精彩故事串連而成。（探照燈影業提供）

「置中控」名導威斯安德森（Wes Anderson）的新作《法蘭西特派週報》，因疫情延宕逾1年，終於在今年7月於坎城影展世界首映，不負眾望佳評如潮，並入選台北金馬影展大師饗宴單元，搶先放映雖多達4場，上周六甫開賣便立即被秒殺。除了一向令人如癡如醉的精心畫面設計與華麗美術場景，這回威斯還在《法蘭西特派週報》將說書手法升級、巧妙串聯3個精彩故事，也再度雲集跨世代金獎帝后演技交鋒，且洋溢濃厚法式懷舊風情。

《法蘭西特派週報》源於一家外駐於法國小鎮的美國報刊，主編集結了逃避庸碌人生的旅行者日誌，內容包括國際政治、包羅萬象的藝術作品，和五花八門的奇人異事。某一期他邀得4位著名寫手撰稿，造就出3篇空前精彩的文章。

《具體的傑作》敘述一名服刑中的天才藝術家殺人犯與經銷商和謬思女神之間詭異又微妙的關係；《宣言修訂版》記載法國學運熱血文青的浪漫革命情懷；《警察局長的私人餐室》披露家有私人主廚的老饕警長面臨兒子遭綁架的離奇案件。

威斯作品向來善用龐大的演員陣容，新作除了金球獎影帝比爾莫瑞（Bill Murray）、奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）、威尼斯影后蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、奧斯卡影帝安卓亞布洛迪（Adrien Brody）、金棕櫚得主蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、凱薩獎影帝馬修亞瑪希（Mathieu Amalric）、金球獎影后瑟夏羅南（Saoirse Rona），和金球獎影帝提名歐文威爾森（Owen Wilson）等老班底，更有不少首次合作的新面孔。

《法蘭西特派週報》邀得正夯的《沙丘》偶像巨星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與威斯首度合作，坎城影帝暨奧斯卡得主班尼西歐戴托羅（Benicio Del Toro）和艾美獎視后伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）亦為威斯作品中的新面孔，跨世代演員群的含金量堪稱前所未見。

在威斯死忠粉絲望穿秋水下，《法蘭西特派週報》在10月22日於美國限定藝術院線上映，僅僅52家影院以首周末130萬美金（約3600萬台幣）、單廳平均2.5萬美金（約70萬台幣）成為單廳平均票房冠軍，並空降票房排行榜前十名，創疫情趨緩後影院恢復營業以來最高單廳平均票房。《法蘭西特派週報》將於12月10日全台正式上映。