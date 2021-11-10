同為網球選手，盧彥勳更能體會大小威廉絲姊妹為了成功付出的努力，也邀請球迷一起進戲院欣賞「王者理查」這部電影，相信大家都會受到感動與啟發。（展逸國際企業提供）

「只要設定好目標，就不會隨波逐流。」由威爾史密斯主演的電影「王者理查」，敘述父親理查威廉斯、大小威廉絲姊妹一家的在她倆成為頂尖網球選手的心路歷程，台灣網球名將盧彥勳、拳擊女將陳念琴、「舉重女神」郭婞淳大力推薦，也為電影中的故事深受啟發。

曾經在溫布頓錦標賽勇闖男單8強的盧彥勳，在今年東京奧運後高掛球拍，仍不遺餘力要為寶島網球付出，9日晚間與哥哥盧威儒出席「王者理查」電影首映會，他認為，雖然這部電影畫面並沒有動作片那樣張力大，但在教育或是家人之間的情感等面向，還是會讓大家感動落淚。

盧彥勳表示，自己是網球選手，更能體會電影中整個過程的心境，「成功的運動員，背後的有一個非常強大的家庭力量。」也是家人支持，盧彥勳才能無後顧之憂的比賽、爭取佳績。

陳念琴和郭婞淳同樣為「王者理查」敘述的運動員心路歷程感同身受，陳念琴說：「看完王者理查，會讓我感覺充滿更多自信，當自己遇到低潮的時候，怎麼樣給自己鼓勵。」郭婞淳則跟片中角色同樣都有做筆記的習慣，她透露自己有兩本小筆記本，內容有訓練紀錄及激勵金句，陪伴她前進，她也引用電影中理查威廉斯給大小威姊妹的教誨：「只要設定好目標，就不會隨波逐流。」鼓勵粉絲一同進戲院支持。

「王者理查」將於11月12日至14日搶先口碑場，11月18日起全台正式上映。