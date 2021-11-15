第51屆全國技能競賽結果出爐，勞動力發展署中彰投分署培訓選手郭博淵、林子閔勇奪新增職類「機器人系統整合」金牌，展現該分署在技術訓練上的硬實力。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，技能競賽是青年揮灑技能的最佳舞台，今年分署派出70名選手角逐19職類競賽，從10月下旬開始就由訓練師帶著選手南征北討，到各競賽場比賽，已在CNC車床、模具等職類獲得12金12銀15銅的佳績。

由中彰投分署培訓的郭博淵、林子閔2名選手組成的團隊，首次出戰新增職類「機器人系統整合」競賽勇奪金牌佳績。

訓練師林育賢與沈榆潔表示，該項競賽強調機器人系統整合運用能力，相互合作整合工業機器人系統與周邊電器元件完成指定的任務，從系統規畫、模擬測試、人機介面設計及操作說明文件編寫，進行實機運行精準位置校準，達到產業自動化生產製造具備的技術能力。

負責機械端、就讀建國科大電機系二年級林子閔表示，密集訓練時和隊友郭博淵突破難關，專長軟體端的郭博淵，為加拿大和台灣的混血兒，父母親要他「多學一點」、要他「有夢去追，讓年輕不要留下遺憾」。

郭博淵興趣和專業多元，包括攝影、簡報、美術、機械加工，也獲電腦輔助立體製圖丙級證照，感謝該分署的培訓老師讓他發揮「機器人系統整合」專長，在競賽中脫穎而出。

另外獲得CNC銑床職類金牌的陳彥閔，就讀勤益科大機械科二年級，他表示，從事電器維修行業的父母親是他最佳的啟蒙老師，小時候爸媽曾合力拆解組裝整部機車。

在練習期間，遇到力度很不好掌控的鐵、鋁等切削成型，他都沒有氣餒，在比賽這條道路上，他一路從三年前第49屆的初賽佳作、第50屆的全國決賽第4名，到今天才終於拿到第51屆全國決賽金牌，他很感謝分署老師三年來用心的培訓，他用爸爸媽媽曾經對他說的話來鼓勵學弟學妹們，對於自己有興趣的事情，失敗了不要輕言放棄，要努力去追求自己想要的。