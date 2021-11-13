全國技能競賽因疫情影響，改採分地、各職類分流舉辦，勞動部長許銘春13日巡視勞動力發展署桃竹苗分署競賽場為選手加油打氣。許銘春表示，技能人才是國家重要基石，競賽讓選手有場地一展長才，也選出優秀國手將來為國爭光。

全國技能競賽因疫情影響，今年首度採取分地、各職類分流舉辦，也不開放觀賽，但選手專注不減。（賴佑維攝）

許銘春表示，邀請全國性的總工會，一起為選手加油。許說，舉辦全國競賽的目的，是因為技能人才是國家經濟、產業發展重要基石，技能更是百工百業，日常生活的關鍵，藉由每年舉辦競賽，讓大家了解技能、願意學習技能。更重要的是，讓優秀選手有競賽場地，一展長才，展現實力。

許也鼓勵選手，絕對的專注、絕對的信心，專注在比賽當下，就能展現實力。許銘春也為勞動部輔導的青年團隊eZ2Code奪下銀牌喝采，她說，該團隊在64個參賽國、378個隊伍中脫穎而出，相當不易。她也頒發獎金及獎狀作為勉勵，感謝他們為國爭光。

勞動部指出，全國際賽競賽今年有57個青年組、12個青少年組，有963名選手參賽。雖然沒有開放觀賽，但官網有賽事導覽直播線上職類探索體驗、虛擬展館、互動遊戲、頒獎花絮及金牌線上作品展，歡迎學子至官網瀏覽，網址：https：／／skillsweek.wdasec.gov.tw。